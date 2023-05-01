Удары по Черниговской области и Павлограду, разговор с премьером Канады и планы России. Обращение Зеленского
В понедельник, 1 мая, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новое вечернее видеообращение.
Основное в вечернем обращении Зеленского:
- Сообщил о совещании с правительством, СНБО и военными. Обсуждался последний ракетный удар России и планы РФ, а также вопрос снабжения войск.
- Прокомментировал авиаудар по Черниговской области, а также ракетном ударе по Павлограду.
- Сообщил о своих телефонных разговорах с премьером Канады, которая уже начала конфискацию российских активов, и премьером Новой Зеландии.
Война в Украине продолжается уже 432-й день. Мы следим за новостями 1 мая в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 431-го дня войны. Идут бои внутри Бахмута, рядом с городом были атаки на Ивановское и Предтечино. К западу от Донецка противник атаковал Авдеевку, Первомайское, Марьинку и Новомихайловку. В Авдеевке ударом авиаракеты практически уничтожен многоэтажный дом по улице Гагарина. Также старая и центральная части города были подвергнуты обстрелам из РСЗО и танковых орудий. Рухнули два многоэтажных дома.
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