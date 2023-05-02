В сети опубликовали новые кадры прилёта по Павлограду Днепропетровской области вечером 30 апреля. На кадрах видно две мощнейшие вспышки.

Официально, что именно взорвалось, до сих пор не сообщается. Власти Днепропетровской области говорят лишь о прилёте по промышленному предприятию.

В российских телеграм-каналах преобладает версия, что удар был нанесен по складам с боеприпасами и оружием.

Другие телеграм-каналы пишут, что прилет был по хранилищу ракетного топлива (подлежащего утилизации) на Павлоградском химическом заводе.

Из-за обстрела пострадали 34 человека. Россия заявила, что била ракетами по объектам военно-промышленного комплекса Украины.

Война в Украине продолжается уже 433-й день. Мы следим за новостями 2 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 432-го дня войны. ВСУ удерживают позиции в Бахмуте и переходят в локальные контратаки, после которых противник покинул некоторые позиции, сообщил генерал Сырский. Противник наносил ракетные удары по Павлограду, Херсонской и Днепропетровской областях. В Ленинградской области подорвали опору линии электропередач, а в Брянской - взорвали железнодорожные пути под грузовым составом с топливом.

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