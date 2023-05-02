В России увольняют генералов из-за проблем на войне с Украиной. В частности, у армии РФ не хватает боеприпасов, что ведет к разногласиям в руководстве.

Об этом говорится в новой сводке британской разведки.

В частности анализируется отставка заместителя министра обороны России, генерал-полковника Михаила Мизинцева. Он отвечал за тыловое обеспечение войск РФ. Эту должность Мизинцев занимал всего восемь месяцев.

Проанализировав российские соцсети, эксперты пришли к выводу, что отставка Мизинцева демонстрирует проблемы с логистикой российской армии и нехватку боеприпасов. Это ведет к внутренним разногласиям, прежде всего между Минобороны РФ и ЧВК "Вагнер".

Оборонная промышленность РФ все еще не соответствует требованиям военного времени, делает вывод разведка.

"В то время как российские политические лидеры упорствуют, требуя успеха на поле боя, российские профессионалы логистики застряли посередине", - резюмируют в сводке.

Напомним, ранее разведка сообщала, что военное руководство РФ хочет заменить "Вагнера" на контролируемую ЧВК.

Также на днях куратор "Вагнера" Евгений Пригожин пригрозил оставить позиции в Бахмуте, если минобороны РФ не решит проблему с поставками боеприпасов.