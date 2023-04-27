В России уволили замминистра обороны Михаила Мизинцева, который отвечал за тыловое обеспечение войск РФ.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы. Официальных подтверждений этому не было.

Мизинцев был назначен на должность в сентябре прошлого года, когда после скандалов с обеспечением армии и мобилизованных был уволен замминистра обороны России генерал Дмитрий Булгаков.

Мизинцеву 60 лет, ранее он возглавлял операцию в Сирии. В СМИ его называют "любимцем Путина". Известно, что он родом из Вологодской области.

Также известно, что именно он руководил осадой Мариуполя и отдавал приказы бомбить роддом и драмтеатр в городе, где прятались местные жители со своими детьми.

Amnesty International в своем расследовании называет удар по драмтеатру Мариуполя осознанным военным преступлением РФ. По данным AP, в разбомбленном оккупантами драмтеатре Мариуполя могли погибнуть около шести сотен человек.

Это произошло 16 марта 2022 года, когда авиация РФ сбросила сверхмощную бомбу и уничтожила Мариупольский драмтеатр, в котором прятались люди с детьми. В Минобороны России опровергали, что сбросили бомбу на драмтеатр в Мариуполе.