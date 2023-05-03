Почти два десятка погибших и полсотни раненых. Ермак показал фото последствий удара по Херсону
Глава Офиса президента Андрей Ермак показал фото последствий сегодняшнего обстрела Херсона.
Соответствующие снимки Ермак разместил в среду, 3 мая, в своем Telegram-канале.
По его информации, погибли уже 18 и ранены 46 человек.
"Удары россиян по Херсону продолжаются", - написал глава Офиса президента.
В Нацполиции также опубликовали фото последствий удара по городу.
Тем временем глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в эфире телемарафона, что в Херсонской области погибли 19 человек, 47 - ранены.
Кроме того, последствия обстрелов Херсона показали и местные Telegram-каналы.
Напомним, Херсон продолжают накрывать огнем из российской артиллерии. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин призвал людей находиться в укрытиях и не выходить из дома как минимум до утра.
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