Глава Офиса президента Андрей Ермак показал фото последствий сегодняшнего обстрела Херсона.

Соответствующие снимки Ермак разместил в среду, 3 мая, в своем Telegram-канале.

По его информации, погибли уже 18 и ранены 46 человек.

"Удары россиян по Херсону продолжаются", - написал глава Офиса президента.

В Нацполиции также опубликовали фото последствий удара по городу.

Тем временем глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в эфире телемарафона, что в Херсонской области погибли 19 человек, 47 - ранены.

Кроме того, последствия обстрелов Херсона показали и местные Telegram-каналы.

Напомним, Херсон продолжают накрывать огнем из российской артиллерии. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин призвал людей находиться в укрытиях и не выходить из дома как минимум до утра.

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