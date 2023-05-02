Красные флаги и сводки о взятии Берлина. Появилось видео, как в Донецке и Мариуполе готовятся к 9 Мая
В Донецке и Мариуполе готовятся к празднованию 9 Мая.
На центральной площади Донецка развешены красные флаги. По Мариуполю ездит машина с красным флагом, которая транслирует песни военных лет и сводку от Совинформбюро о взятии Берлина в 1945 году.
При этом в Донецке, как заявили в "ДНР", ни парада, ни других массовых мероприятий на 9 мая в нынешнем году не будет.
Ранее мы сообщали, что парад на 9 мая в Москве состоится, и на нем выступит российский президент Владимир Путин. Иностранных лидеров на мероприятие не звали.
Между тем в Латвии запретили праздновать 9 Мая. Сейм страны одобрил законопроект о том, что в этот день нельзя будет запускать салюты и использовать другую пиротехнику, а также устраивать митинги, пикеты и шествия.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.