В Донецке и Мариуполе готовятся к празднованию 9 Мая.

На центральной площади Донецка развешены красные флаги. По Мариуполю ездит машина с красным флагом, которая транслирует песни военных лет и сводку от Совинформбюро о взятии Берлина в 1945 году.

При этом в Донецке, как заявили в "ДНР", ни парада, ни других массовых мероприятий на 9 мая в нынешнем году не будет.

Ранее мы сообщали, что парад на 9 мая в Москве состоится, и на нем выступит российский президент Владимир Путин. Иностранных лидеров на мероприятие не звали.

Между тем в Латвии запретили праздновать 9 Мая. Сейм страны одобрил законопроект о том, что в этот день нельзя будет запускать салюты и использовать другую пиротехнику, а также устраивать митинги, пикеты и шествия.