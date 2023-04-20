В Латвии запретили праздновать 9 мая. Сейм страны одобрил законопроект о том, что в этот день нельзя будет запускать салюты и использовать другую пиротехнику, а также устраивать митинги, пикеты и шествия.

Об этом сообщает Deutshe Welle.

Согласно закону, на всей территории Латвии 9 мая (в течение всех суток) и до 7 часов утра 10 мая запрещено использование пиротехники. В публичном пространстве на открытом воздухе запрещено проведение праздничных и развлекательных мероприятий, манифестаций, собраний и пикетов.

В аннотации к закону отмечается, что решение принято также в знак солидарности с народом Украины.

Ранее планировалось, что 9 мая в стране, как и в прошлом году, сделают Днем памяти погибших и пострадавших в войне в Украине и запретят любые массовые мероприятия. Но комиссия по правам человека выступила с предложением о запрете любых публичных мероприятий в этот день, что и было одобрено в срочном порядке.

Тем временем в России в этом году отменяют ежегодное шествие "Бессмертного полка". Вместо парада россиянам предлагают просто разместить портреты погибших в войну родственников. В прошлом году в Москве шествие не отменяли, в нем принимал участие президент РФ Владимир Путин.

Также "Страна" рассказывала, что и в аннексированном Крыму отменили парад на 9 мая и шествие "Бессмертного полка".