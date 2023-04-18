В России в этом году отменяют ежегодное шествие "Бессмертного полка". Вместо парада россиянам предлагают просто разместить портреты погибших в войну родственников.

"Каждый может выбрать удобный для себя формат Бессмертного полка и рассказать о своем герое, разместив портрет ветерана на автомобиле, на одежде или бейдже, поменяв свой аватар в социальных сетях, и тогда лица героев весь праздничный день будут со своими потомками, за чье светлое будущее они сражались", - заявила сопредседатель общественного движения Елена Цунаева на пресс-конференции.

В прошлом году в Москве шествие не отменяли, в нем принимал участие Владимир Путин.

Напомним, в Москве также не будет митингов и демонстраций 1 мая из-за "высокого уровня террористической опасности".

А в аннексированном Крыму отменили парад на 9 мая и шествие "Бессмертного полка".

Тем временем война в Украине продолжается уже 419-й день. Мы следим за новостями 18 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 418-го дня войны. Российское минобороны заявило о захвате еще двух кварталов Бахмута. Зеленский в своем вечернем обращении указал на проблемы с поставками оружия с Запада. Нардеп Вениславский опять поднял тему электронных повесток в Украине. А журнал Newsweek заявил, что украинское контрнаступление запланировано на 30 апреля.

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