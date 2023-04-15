В Москве не будет митингов и демонстраций, посвященных 1 мая. Об этом сообщил заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков.

Отмену праздничных акций он объяснил тем, что "сейчас уровень террористической опасности выше, даже в тех регионах, которые далеки от мест "специальной военной операции".

Шершуков рекомендует отмечать праздник "в других немного формах".

Напомним, в российском Курске и в аннексированном Крыму россияне отменили парад на 9 мая и шествие "Бессмертного полка" из соображений безопасности.

Но по словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, 9 мая в Москве готовят военный парад на Красной площади.

Также "Страна" писала, что Россия может приостановить участие в зерновой сделке с 18 мая, в МИД РФ озвучили условие.

Тем временем война в Украине продолжается уже 416-й день. Мы следим за новостями 15 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 415-го дня войны. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. По данным украинского Генштаба, россияне также атаковали в районах Богдановки и Предтечино. Институт изучения войны пишет о продвижении "Вагнера" в Бахмуте, по данным разведки Велкобритании, украинские силы все еще обороняются на западе города.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.