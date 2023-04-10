В Кремле сочли "достаточно интересными" и "реалистичными" утечки Пентагона о возможной прослушке США украинского президента Владимира Зеленского.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Также он прокомментировал возможность установления "пасхального перемирия" на фронте. Говорит, что такая инициатива пока не обсуждалась.

Касательно поездки Эммануэля Макрона в Пекин он заявил, что вряд ли после этого Франция станет посредником по Украине.

"Париж вряд ли может претендовать на роль посредника между РФ и Украиной, так как косвенно вовлечён в конфликт на стороне Киева", - сказал Песков.

Также он заявил, что в Москве готовят парад на Красной площади на День Победы. А вот проводить ли такие парады в приграничных с Украиной областях - это "прерогатива губернаторов". Ранее об отмене парадов на 9 мая заявили в Курске и Белгороде.

Война в Украине продолжается уже 411-й день. Мы следим за новостями 10 апреля в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 410-го дня войны. Россияне все больше направляют в Бахмут на помощь "Вагнеру" подразделений регулярной армии. В частности десантников. Сейчас в Бахмуте сырая погода и распутица. Украинские военные воюют в тяжелейших условиях, буквально по колено в грязи. При этом не все поставки оружия для украинских контрударов идут по плану. План по снарядам для Украины, который ЕС принял почти месяц назад, пока не заработал.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.