Во временно оккупированном Крыму назначенные РФ "власти" отменили демонстрации на 1 мая, парад 9 мая и шествие "Бессмертного полка".

Об этом сообщил назначенный Россией т.н "глава Крыма" Сергей Аксенов.

Заявляется, что к таким мерами прибегнут из соображений безопасности.

При этом "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в Севастополе такое решение не принималось, а вопрос проведения парада находится в компетенции минобороны РФ.

После этого Аксенов уточнил, что решение касается только республики Крым (а Севастополь административно Крыму не подчиняется).

Ранее об отмене парадов на 9 мая сообщили в Курской и Белгородской области РФ, граничащих с Украиной. Там также мотивировали это соображениями безопасности.

Война в Украине продолжается уже 413-й день. Мы следим за новостями 12 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 412-го дня войны. На фронте по-прежнему в центре внимания - бои за Бахмут. Российская регулярная армия действует на флангах, а "вагнеровцы" сосредоточены на продвижении внутри города. Украинские военные отмечают, что с приходом российских регулярных войск резко усилились артиллерийские обстрелы.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.