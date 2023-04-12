В Крыму отменили парад на 9 мая и шествие "Бессмертного полка"
Во временно оккупированном Крыму назначенные РФ "власти" отменили демонстрации на 1 мая, парад 9 мая и шествие "Бессмертного полка".
Об этом сообщил назначенный Россией т.н "глава Крыма" Сергей Аксенов.
Заявляется, что к таким мерами прибегнут из соображений безопасности.
При этом "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в Севастополе такое решение не принималось, а вопрос проведения парада находится в компетенции минобороны РФ.
После этого Аксенов уточнил, что решение касается только республики Крым (а Севастополь административно Крыму не подчиняется).
Ранее об отмене парадов на 9 мая сообщили в Курской и Белгородской области РФ, граничащих с Украиной. Там также мотивировали это соображениями безопасности.
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