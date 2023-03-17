В "Слуге народа" предлагают ввести в Украине новые праздники: "День вишни" и "День мира". Нардепы хотят сделать их выходными. Также предлагается переименовать 8 Марта, отменить выходные на День Победы 9 мая, оставить выходным Рождество 25 марта, а 7 января сделать рабочим днем.

Об этом говорится в инициированном нардепом Галиной Третьяковой проекте закона о внесении изменений в Кодекс о труде (№9009-3).

В частности, предлагается переименовать 1 Мая в "День благодарности труду", а 8 Марта - в "День весны". Причем последнее мотивируется "целями мирового сообщества относительно гендерного равенства".

6 июня предлагается праздновать "День цветения украинской вишни", а 21 сентября - "День мира". Назначить этот осенний день праздником автор инициативы хочет после победы Украины над Россией.

А 10 ноября предлагается праздновать "День уважения к возрасту" и тоже сделать его выходным.

В Рождество предлагается отдыхать не 7 января, а 25 декабря.

Ранее мы сообщали, что голосование по поводу даты празднования Рождества, запущенное в "Дие" 24 декабря, завершилось тем, что из 1,5 млн респондентов более 900 тысяч отдали голос за дату празднования 25 декабря.

Также большинство опрошенных в "Дие" украинцев хотят, чтобы 8 марта оставалось выходным днем.