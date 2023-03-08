Правительство Латвии передало Украине первую партию автомобилей, конфискованных у нетрезвых водителей.

Об этом пишет Delfi.

Это сделано в соответствии с принятым латвийским Сеймом в феврале законом о помощи Украине в борьбе с российской агрессией.

Конфискованные автомобили, как ожидается, будут переданы армейским частям Минобороны Украины, Винницкой региональной клинической больнице и территориальному медобъединению Купянского райсовета.

Первая партия из восьми автомобилей пока находится в Латвии, в ближайшее время их доставят в Украину.

Ранее мы писали, что в прошлом году в парламенте Украины появился законопроект "Об исполнительном производстве" по усилению административной ответственности за управление авто в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения в условиях действия военного положения. В военное время конфискованный транспорт предлагают отдать на нужды ВСУ, МВД, Национальной полиции.

Также "Страна" рассказывала, что на днях в Верховной Раде предложили отбирать машины в пользу ВСУ у водителей, садящихся за руль в состоянии алкогольного опьянения.