В Латвии у пьяных водителей будут забирать автомобили и передавать на нужды украинской армии.

Об этом заявил в четверг, 16 февраля, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш после встречи формирующих правительство партий.

Сообщается, что сейм Латвии в окончательном чтении принял изменения в "Закон о поддержке гражданских лиц Украины", которые предусматривают возможность безвозмездной передачи транспортных средств, принадлежащих государству, в собственность правительства Украины.

Коалиция достигла договоренности о том, что автомобили, конфискованные у пьяных водителей, могут быть переданы для нужд украинской армии.

Напомним, ранее парламент Латвии разрешил лишать гражданства тех, кто поддерживает войну России против Украины.

Также мы писали, что в прошлом году в парламенте Украины появился законопроект "Об исполнительном производстве" по усилению административной ответственности за управление авто в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения в условиях действия военного положения. В военное время конфискованный транспорт предлагают отдать на нужды ВСУ, МВД, Национальной полиции.