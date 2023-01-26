В соцсетях распространили сообщения, якобы написанные от лица послов Украины в Латвии и Литве с просьбой к местным властям помочь экстрадировать проживающих там украинцев с целью их мобилизации в ВСУ.

Вскоре мэр латвийского города Лиепая Гунарс Ансиньш заявил, что это фейк. "Я утверждаю, что это фейковое сообщение, призываю быть внимательными и не стать жертвой пропаганды", - заявил Ансиньш.

Напомним, после решения передать танки Украине главы МИД Латвии и Литвы опубликовали новый каламбур - "Танке шён".

По данным ООН, число украинских беженцев в Европе вскоре достигнет отметки в 8 млн человек.

Война в Украине продолжается уже 337-й день. Мы следим за новостями 26 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 336-го дня войны. В ВСУ подтвердили, что украинская армия отступила из Соледара. При этом из Бахмута ВСУ выходить не собираются, пока там можно обороняться, сообщили в Генштабе. Германия официально объявила, что передаст Украине танки "Леопард", и дала разрешение и на их отправку Киеву из других стран Европы. Байден заявил, что США передадут Украине 31 "Абрамс".

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Олеся Медведева рассказывает в своем блоге, зачем Зеленский запретил выезд за границу нардепам, чиновникам и силовикам.