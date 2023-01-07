В киевском муниципальном книжном магазине "Сияние книги" до мая продлится сбор русскоязычных книг для дальнейшей их переработки. Вырученные средства используют для покупки необходимых вещей для ВСУ.

Об этом книжный магазин информирует в Instagram.

В книжном магазине напомнили, что в пользу окружающей среды пошли уже 57 тонн русскоязычных книг, которые принесли горожане. На вырученные средства благотворительный фонд "Гуркот" приобрел и передал внедорожник для ВСУ. Новые поступления аккумулируются на следующий автомобиль или другие не менее важные вещи на передовой.

Книги можно принести лично в книжный магазин или отправить по почте.

Кроме того, книжный магазин сообщает об акции: за принесенную литературу предоставляется скидка 10% на покупку новых книг.

Ранее мы писали, что полиция изъяла сотни российских учебников в школе на территории освобожденной части Харьковской области.

Также "Страна" рассказывала, что советник Офиса президента Алексей Арестович раскритиковал законопроект, запрещающий использовать в науке и образовании книги на русском языке (в том числе переводные) и делать ссылки на них.