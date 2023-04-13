Министерство обороны Латвии опубликовало подробности о латвийских военных в Украине.

Оно заявило, что отправило своих военнослужащих в Украину для выполнения "определенных вспомогательных функций", сообщает издание Delfi.

При этом латвийские военные не участвуют в боевых действиях, уточнили в ведомстве.

Неизвестно, сколько именно солдат из Латвии находятся в Украине. Не раскрываются также подробности их службы.

Напомним, о присутствии военных Латвии, США, Нидерландов, Великобритании и Франции в Украине стало известно после утечки секретных документов американской разведки, о которой стало известно на прошлой неделе.

Война в Украине продолжается уже 413-й день. Мы следим за новостями 12 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 412-го дня войны. На фронте по-прежнему в центре внимания - бои за Бахмут. Российская регулярная армия действует на флангах, а "вагнеровцы" сосредоточены на продвижении внутри города. Украинские военные отмечают, что с приходом российских регулярных войск резко усилились артиллерийские обстрелы.

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