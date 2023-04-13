В Минобороны Латвии подтвердили отправку военных в Украину
Министерство обороны Латвии опубликовало подробности о латвийских военных в Украине.
Оно заявило, что отправило своих военнослужащих в Украину для выполнения "определенных вспомогательных функций", сообщает издание Delfi.
При этом латвийские военные не участвуют в боевых действиях, уточнили в ведомстве.
Неизвестно, сколько именно солдат из Латвии находятся в Украине. Не раскрываются также подробности их службы.
Напомним, о присутствии военных Латвии, США, Нидерландов, Великобритании и Франции в Украине стало известно после утечки секретных документов американской разведки, о которой стало известно на прошлой неделе.
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