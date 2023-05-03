Российское оппозиционное издание "Медуза" публикует новую методичку Кремля относительно того, как СМИ освещать контрнаступление Украины.

По данным источников издания, в подготовленном администрацией Кремля документе государственные и провластные СМИ просят "не занижать ожидания анонсированного контрнаступления Украины при поддержке НАТО".

"Провластные СМИ должны сделать акцент на том, что западные страны поставляют Киеву вооружение и всячески поддерживают Украину", - пишет "Медуза".

Два источника "Медузы", близких к администрации президента РФ объяснили такую стратегию тем, что если контрнаступление будет неудачным, можно будет заявить, что РФ "умело отразила превосходящую по мощности атаку".

Если наступление будет иметь успех, в РФ заявят, что "весь Запад сосредоточил огромные усилия на фронте, но его успехи - по сравнению с этими усилиями - очень скромные".

То есть, в обоих случаях результат будет предоставляться как успех России.

Также в методичке требуют от СМИ не акцентировать внимание на суммах, которые идут на восстановление захваченных территорий.

"Медуза" пишет, что эта сумма вероятно "превысит один триллион рублей", учитывая, что уже в первом квартале 2023 года дефицит бюджета составил 2,4 триллиона рублей.

В Кремле считают, что большее общественное одобрение вызовут сюжеты о ремонте в школах, детских садах и больницах в самой России.

"Реакция (жителей российских регионов на информацию о суммах на восстановление - Ред.) понятна: у нас забрали. Лучше не показывать в конкретных суммах, сколько забрали. С Крымом это уже было", - объясняют такой подход собеседники издания из администрации Путина.

Напомним, ранее американский генерал рассказал о перспективах войны и описал три возможных итога наступления Украины.

Также сообщалось, что РФ планирует уничтожать немецкие танки в ходе контрнаступления ВСУ, по данным Bild.