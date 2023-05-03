В Украине скрывают от союзников детали будущего контрнаступления. Цель - предотвратить утечку секретной информации, которая может повредить наступательной операции.

Об этом пишет Politico.

Европейские чиновники рассказали изданию, что из-за утечки секретных документов США Киев воздерживается от предоставления информации о контрнаступлении.

В частности, украинские коллеги не делятся с ними информацией о сроках, где и сколько войск планируется перебросить на позиции для проведения контрнаступления.

Украинский депутат, который говорил с изданием на условиях анонимности, рассказал, что высокопоставленные чиновники в Киеве также скрывают детали контрнаступления от других украинских политиков. "Есть лишь несколько человек в стране, которые знают этот план", - сказал депутат.

Представитель Пентагона заявил Politico, что никаких изменений не произошло, и что Вашингтон и Киев по-прежнему обмениваются информацией на прежнем уровне.

"Не было никаких признаков того, что Украина что-то скрывает от США", - сказал чиновник.

Напомним, что недавно главком Залужный встречался с командующим силами США и НАТО в Европе генералом Ковали. И такие встречи происходят регулярно в расширенном составе с обеих сторон. По всей вероятности, контрнаступление - главная тема этих участившихся встреч.

Напомним, ранее глава Комитета начальников штабов США Марк Милли назвал три возможных результата наступления Украины.