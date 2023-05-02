США известно, что Украина готовит наступление в ближайшие недели, и успех на поле боя может приблизить переговоры, которые способны построить справедливый мир. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Fox news.

"Нам известно, что украинцы планируют контрнаступление в следующие недели", – сказал он.

Блинкен призвал смотреть, что будет дальше. По его словам, успех на поле боя – лучший и, возможно, самый быстрый путь к переговорам, которые принесут справедливый и устойчивый мир.

Также госсекретарь США считает, что планы России уже потерпели поражение. Таким образом он ответил на вопрос, что, несмотря на активную международную поддержку, на поле боя в Украине, как представляется, ситуация зашла в тупик.

Блинкен также прокомментировал возможную роль Китая в достижении мира.

"Я думаю, что мы открыты для любой страны, которая прилагает ответственные усилия для продвижения мира, и это начинается с нескольких вещей. Прежде всего, с признания того, что на карту поставлена территориальная целостность, суверенитет и независимость Украины, поэтому любое мирное соглашение должно иметь это за основу", – сказал дипломат.

Напомним, американский генерал Марк Милли рассказал о своём видении войны, трех исходах наступления Украины и потерях России.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что от успеха контрнаступления ВСУ будет зависеть будущая поддержка Украины.