Для успешного контрнаступления Украине не хватает боеприпасов.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, который на днях побывал в Киеве, пишет Ceske Noviny.

"Для успешной обороны Украине сегодня больше всего нужны боеприпасы. Технологий, конечно, тоже не хватает, но критическая нехватка боеприпасов не только ограничивает способность Украины эффективно защищаться, но и в определенной степени ограничивает ее способность осуществить успешное контрнаступление", - цитирует Павела издание.

Он отметил, что союзники поставляют Украине очень эффективную технику, но с минимальным количеством боеприпасов, которой хватает на несколько дней.

"Из-за этого техника, по сути, становится складским товаром. И в этом нет особого смысла", - сказал президент Чехии.

Напомним, по данным Financial Times, производство боеприпасов и отправка их Украине задерживаются из-за дефицита взрывчатых веществ у Евросоюза.

А швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung сообщала, что основная причина задержки контрнаступления на фронте - недостаточные поставки западных тяжелых вооружений Украине. Кроме того, не хватает и артиллерийских снарядов.