На Западе опасаются, что иностранной помощи для Украины поступает слишком мало и она пришла слишком поздно.

Об этом говорится в статье "Весеннее наступление Украины ждет оружия" издания Foreign Policy.

Материал посвящен подготовке украинского контрнаступления и поставкам западного оружия.

Весенняя оттепель привела в Украину первоклассные немецкие танки "Леопард", а вслед за ними прибыли американские танки "Абрамс". Но в киевских коридорах ходят опасения, что слишком мало, слишком поздно, пишет издание. Официальные лица США признают, что танки "Абрамс" появятся через несколько месяцев, пока Пентагон изучает свои запасы, чтобы посмотреть, что он может отправить.

И, что еще хуже, танки "Леопард", прибывающие из восьми стран, стреляют разными снарядами, а это означает, что украинцы не могут закупать боеприпасы для своих войск оптом.

Военная помощь США поступает по крупицам, а администрация Джо Байдена близится к завершению финансирования оставшихся вооружений, которые она может снять с полок Пентагона и передать украинцам.

Депутат Александра Устинова заявила, что Украина надеялась начать наступление в апреле, но из-за нехватки вооружений дату начала операции отодвинули на неопределенный срок.

Некоторые западные официальные лица, обеспокоенные длительными сроками обучения украинских пилотов и технического обслуживания самолетов, намекнули, что F-16 могут быть предоставлены Украине после окончания вторжения в качестве долгосрочного средства сдерживания.

Но Украина ведет войну, которая измеряется днями и неделями, а не месяцами и годами. По мере того как ожидание затягивается, украинские официальные лица обеспокоены тем, что россияне наконец-то начали адаптировать свою тактику так, чтобы что-то изменить. Су-35 большей дальности, российские истребители четвертого поколения, могут вести огонь из российского воздушного пространства.

"Россияне используют более точное оружие и наносят большой ущерб. Украина имеет старое оружие", — сказала Устинова.

У Украины достаточно противовоздушной обороны только для прикрытия нескольких городов. Ракетные комплексы средней дальности Hawk, которые США поставили, американская армия прекратила использовать в 1990-х годах, так что они прибыли в Украину без радаров.

Поскольку украинские военные еженедельно несут потери на Донбассе, в США эксперты считают, что каждый день, когда Киев ждет начала наступления, его военная мощь истощается из-за продолжающейся борьбы за такие города, как богатый ресурсами Бахмут.

"Каждый день мы просто истощаемся, а россияне только усиливаются. Это доказывает, что наступление должно начаться раньше", — сказал Джим Таунсенд, бывший заместитель помощника министра обороны по НАТО и Европе.

Но другие эксперты убеждены, что наступления стоит ждать.

"Я думаю, что чем дольше Украина ждет, тем выше общие шансы на успех", — сказал Майкл Кофман, эксперт по российским вооруженным силам из аналитического центра CNA.

Ранее сообщалось, что Украина испытывает дефицит западных танков и не успеет получить новые до начала наступления.

А глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли заявил, что танки "Абрамс" способны оказать влияние на войну в Украине, но не способны переломить ее ход в корне.