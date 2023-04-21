Объема уже имеющихся западных танков и другого вооружения недостаточно для возможного в будущем украинского контрнаступления, а следующие поставки вряд ли успеют прибыть к началу военной операции.

Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на попавшие в сеть секретные документы Пентагона.

Документы показывают, что, по мнению военных планировщиков США, для предстоящего контрнаступления необходимо 253 танка. Однако по состоянию на конец февраля было отправлено только 200 танков, причем только 60 из них были западного производства.

При этом издание пишет, что "объявление о том, что 31 танк M1 Abrams может достичь Украины к осени" или "даже более быстрая, чем ожидалось, доставка вряд ли достигнет поля боя к началу ожидаемого украинского контрнаступления".

Таким образом, говорится в публикации, "западные союзники, похоже, не смогут предоставить оружие, которое, по мнению американских военных, нужно Киеву".

Также сообщается, что "140 танков, предназначенных для контрнаступления, то есть более половины от общего числа, будут отремонтированными машинами советских времен, в том числе некоторыми из нынешнего арсенала Украины. Документ от 28 февраля показал, что трем украинским бригадам, готовившимся к кампании, не хватало не менее десятка танков в каждой".

"В документах также указывалось, что 60 западных танков – из Великобритании, Канады, Германии, Польши и танкоподобные разведывательные машины из Франции – будут доставлены в Украину к апрелю, прежде чем ожидается прибытие 31 танка Abrams, – пишет NYT.

Ранее сообщалось, что США отправят 31 танк в Германию для обучения украинских военных только в конце мая. Обучение начнется в начале июня на полигоне Grafenwoehr и продлится около 10 недель. То есть, на фронте эти танки появятся, если указанные расчеты верны, лишь к началу осени.

Также "Страна" писала, что глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли заявил, что танки Abrams способны оказать влияние на ход войны в Украине, но не способны переломить ее ход в корне.