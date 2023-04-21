Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина может достичь успеха в контрнаступлении, когда найдет подходящий момент.

Об этом пишет издание Welt.

"Я твердо убежден в том, что когда Украина оценит момент подходящим для контрнаступления с освобождением большего количество территории, то оно может пройти победоносно", - сказал генсек НАТО в интервью изданию после заседания в формате "Рамштайн".

Он заявил, что в НАТО знают, что Украина способна добиваться успехов на поле боя, и среди факторов этого назвал "невероятную" по своим объемам военную поддержку со стороны Запада.

"Мы поставили больше артиллерийского вооружения, больше средств ПВО, БМП, танков. И Германия была ведущей страной в этой поддержке", - добавил Столтенберг.

Ранее мы писали, что экс-командующий войсками США в Европе, генерал Бен Ходжес сделал прогноз, как будет развиваться контрнаступление ВСУ.

Также "Страна" рассказывала, что, по данным украинской разведки, Россия взяла паузу и копит силы для новых ракетных ударов с целью сорвать контрнаступление ВСУ.