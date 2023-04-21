Наступление ВСУ произойдет на очень узком отрезке южного фронта, чтобы пробить российскую оборону, дойти до Азовского моря, перерезать сухопутный коридор и начать изоляцию Крыма.

Такой прогноз сделал экс-командующий войсками США в Европе, генерал Бен Ходжес.

"Затем можно с помощью установок HIMARS и другого высокоточного дальнобойного оружия наносить удары по Севастополю и другим объектам на полуострове, чтобы вывести его из игры", - заявил он.

По мнению Ходжеса, Украина выиграет эту войну до конца года, "если мы предоставим им то, что им нужно".

Напомним, сегодня на авиабазе "Рамштайн" началось заседание, на котором Украина хотела обсудить передачу дальнобойных ракет.

При этом, по словам нардепа и представителя президента в Верховной Раде Федора Вениславского, контрнаступление ВСУ будет сюрпризом не только для РФ, но и для украинцев.

Ранее в Минобороны заявляли, что контрнаступление ВСУ уже происходит.

Тем временем война в Украине продолжается уже 422-й день. Мы следим за новостями 21 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 421-го дня войны. На Бахмутском направлении, по данным Генштаба, идут тяжелые бои за Бахмут и Хромово. Бои также шли на Лиманском направлении - в районах южной окраины Кременной и в Серебрянском лесничестве. К западу от Донецка были попытки наступления РФ в районах Авдеевки, Водяного и Первомайского.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.