Столтенберг заявил, что все члены НАТО поддерживают вступление Украины. Орбан дал понять, что Венгрия против
Во время своего первого визита в Украину с начала полномасштабного вторжения генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что место Украины - в НАТО.
Об этом пишет Politico.
"Достойное место Украины - в НАТО, и со временем наша поддержка поможет вам сделать это возможным. Президент Зеленский поднял вопросы членства, гарантий безопасности и это будет очень важным элементом повестки дня на этой встрече и НАТО готовится к этому на саммите в Вильнюсе. Будущее Украины в НАТО. Все члены НАТО с этим согласны", - сказал генсек.
Его заявление вызвало удивление премьера Венгрии Виктора Орбана.
"Что?!", - написал он в Twitter в ответ на данное заявление Столтенберга. Видимо Орбан таким образом дает понять, что Венгрия это не поддерживает.
В комментарии к публикации пришел народный депутат Алексей Гончаренко.
"Достаньте изо рта Путина и положите на место", - написал Орбану нардеп.
Напомним, вчера Зеленский на встрече с генсеком НАТО заявил, что ожидает принятия гарантий безопасности для Украины.
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