Во время своего первого визита в Украину с начала полномасштабного вторжения генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что место Украины - в НАТО.

Об этом пишет Politico.

"Достойное место Украины - в НАТО, и со временем наша поддержка поможет вам сделать это возможным. Президент Зеленский поднял вопросы членства, гарантий безопасности и это будет очень важным элементом повестки дня на этой встрече и НАТО готовится к этому на саммите в Вильнюсе. Будущее Украины в НАТО. Все члены НАТО с этим согласны", - сказал генсек.

Его заявление вызвало удивление премьера Венгрии Виктора Орбана.

"Что?!", - написал он в Twitter в ответ на данное заявление Столтенберга. Видимо Орбан таким образом дает понять, что Венгрия это не поддерживает.

В комментарии к публикации пришел народный депутат Алексей Гончаренко.

"Достаньте изо рта Путина и положите на место", - написал Орбану нардеп.

Напомним, вчера Зеленский на встрече с генсеком НАТО заявил, что ожидает принятия гарантий безопасности для Украины.

Война в Украине продолжается уже 422-й день. Мы следим за новостями 21 апреля в своем онлайне.