Президент надеется на то, что Украина на саммите НАТО уже летом этого года получит "политическое приглашение" в альянс.

Об этом Владимир Зеленский сказал в своем вечернем обращении.

"Ни большинство украинцев, ни большинство европейцев, ни большинство жителей всего пространства НАТО не поймут лидеров альянса, если на этом саммите в Вильнюсе не прозвучит заслуженное политическое приглашение для Украины в альянс. Украина все сделала для того, чтобы наша заявка была удовлетворена. Сложно даже сказать, чей вклад в европейскую и евроатлантическую безопасность больше, чем наших воинов", – заявил он.

Война в Украине продолжается уже 421-й день. Мы следим за новостями 20 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 420-го дня войны. В Бахмуте силы "Вагнера", вероятно, продвинулись ближе к Дому культуры на северо-западе. Российские телеграм-каналы утверждают, что украинская армия ушла из села Спорное к юго-востоку от Северска. Генштаб ВСУ выступил против возвращения украинским военным в тылу доплаты в 30 тысяч гривен. Продолжаются проблемы с украинским зерном, которое блокируют европейские соседи Украины из-за убытков своих фермеров.

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