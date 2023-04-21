Украину в НАТО могут принять только после окончания войны, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Для Киева дверь в Альянс "приоткрылась", "но сейчас не время для принятия подобных решений", сказал министр в интервью ZDF.

По его словам, и после того, как война окончится, "надо хорошо продумать данный шаг", и решать вопрос об украинском членстве "с холодной головой и горячим сердцем, а не наоборот".

Напомним, вчера генсек НАТО приехал в Украину - впервые с начала войны и заявил, что Украину могут принять в Альянс только после победы над Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с генсеком НАТО заявил, что ожидает принятия гарантий безопасности для Украины. Он ждёт уже летом "политического приглашения" для Украины на вступление в НАТО.

Война в Украине продолжается уже 422-й день. Мы следим за новостями 21 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 421-го дня войны. На Бахмутском направлении, по данным Генштаба, идут тяжелые бои за Бахмут и Хромово. Бои также шли на Лиманском направлении - в районах южной окраины Кременной и в Серебрянском лесничестве. К западу от Донецка были попытки наступления РФ в районах Авдеевки, Водяного и Первомайского.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.