Украинский солдат, известный под позывным Артур, заявил, что его бригада готова к контрнаступлению, но оно вызывает беспокойство у военных.

Об этом он сказал CNN.

"Мы готовы и давно ждем контрнаступления. Мы завершили пополнение запасов", - написал он в текстовом сообщении.

По его словам, его 46-ю отдельную аэромобильную бригаду, которая дислоцируется в южном направлении Запорожской области, поддерживают добровольцы, которые пожертвовали деньги на дроны, фотоаппараты, одежду и даже автомобили. Но Артур заметил, что некоторые аспекты возможного контрнаступления вызывают беспокойство у его однополчан.

"Во-первых, у нас не будет элемента неожиданности. Потому что каждый смартфон кричит об этом контрнаступлении. Так что россияне могут не знать, где оно будет, а может и знают, и подготовлены", — сказал он.

Во-вторых, как он добавил, россияне смогли собрать резервы после того, как президент Владимир Путин объявил "частичную мобилизацию" в сентябре 2022 года.

"В-третьих, чем больше мы выжидаем и накапливаем силы, тем больше они бьют по нашим складам и местам дислокации. И они постоянно атакуют передний край обороны авиацией. Если мы будем продолжать тянуть время, то можем и не дожить до контрнаступления. Если они бьют по нашим складам, значит, у них есть информация о местоположении", - резюмировал он.

Артур также сказал, что украинские силы больше не ждут истребителей, которые президент Владимир Зеленский и другие лидеры неоднократно просили западные страны предоставить.

"Мы учимся воевать тем, что у нас есть. Танки и HIMARS должны справиться с этой задачей", — сказал он.

Ранее глава Комитета начальников штабов США Марк Милли назвал три возможных результата наступления Украины.

А госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Украина готовит наступление в ближайшие недели, и успех на поле боя может приблизить переговоры.