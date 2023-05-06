Украинские Telegram-каналы показали фото и видео подъема воды в Каменке-Днепровской, на контролируемом РФ берегу Каховского водохранилища (напротив Никополя).

Ранее российские военкоры заявляли, что уровень воды там уже достигает критической отметки.

Водохранилище сейчас фактически является линией фронта между украинскими войсками и армией РФ.

Российские военные паблики предполагают, что таким образом Украина якобы может готовиться к наступлению - если затопит контролируемый Россией левый (более низкий) берег Днепра, то это смоет береговые укрепления и минные заграждения россиян.

Ранее мы писали, что накануне уровень Днепра в Киеве снизился на 11 сантиметров, но подтопление не ушло.

Война в Украине продолжается уже 437-й день. Мы следим за последними новостями 6 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 436-го дня войны.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Анализ военно-политической ситуации — в блоге Олеси Медведевой.