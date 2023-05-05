Уровень Днепра в Киеве снизился на 11 сантиметров, но подтопление не ушло
В пятницу, 5 мая, после последних 7 дней подъема половодья в Киеве, когда уровень воды в пределах столицы суммарно вырос на 19 сантиметров, сегодня зафиксирован спад наводнения.
Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.
Уровень воды в Днепре в Киеве достиг отметки 9 298 сантиметров, что на 11 сантиметров ниже по сравнению с предыдущим днем.
При этом удерживается затопление поймы слоем около 45-50 см. Продолжают оставаться подтопленными пойменные территории, включая острова в парке "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, а также некоторые частные участки в районе Осокорков.
Однако промышленные объекты и жилые массивы не находятся под угрозой наводнения. На данный момент мониторинг нынешнего половодья продолжается. Уровень опасности гидрологических явлений остается на уровне I (желтый).
Ранее синоптики рассказали о погоде в Украине сегодня.
Напомним, что с начала мая уровень паводка в Киеве остается на высоком уровне.
Также вода поднялась в Киевской области. Мы публиковали фото из затопленного села Погребы, где вода залила дома и участки.