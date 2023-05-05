В пятницу, 5 мая, после последних 7 дней подъема половодья в Киеве, когда уровень воды в пределах столицы суммарно вырос на 19 сантиметров, сегодня зафиксирован спад наводнения.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

Уровень воды в Днепре в Киеве достиг отметки 9 298 сантиметров, что на 11 сантиметров ниже по сравнению с предыдущим днем.

При этом удерживается затопление поймы слоем около 45-50 см. Продолжают оставаться подтопленными пойменные территории, включая острова в парке "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, а также некоторые частные участки в районе Осокорков.

Однако промышленные объекты и жилые массивы не находятся под угрозой наводнения. На данный момент мониторинг нынешнего половодья продолжается. Уровень опасности гидрологических явлений остается на уровне I (желтый).

Ранее синоптики рассказали о погоде в Украине сегодня.

Напомним, что с начала мая уровень паводка в Киеве остается на высоком уровне.

Также вода поднялась в Киевской области. Мы публиковали фото из затопленного села Погребы, где вода залила дома и участки.