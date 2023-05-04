В Киеве уровень воды в Днепре поднялся на девять сантиметров по сравнению с вчерашним днем.

Об этом сообщили в Киевской городской администрации.

"До показателей критического уровня еще больше одного метра. Так что опасности пока нет. Аварийные подтопления по городу Киеву не зафиксированы. Уровень опасности гидрологических явлений остается (желтый). Остаются подтопленными территории – острова в парке "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, частные участки в районе Осокорков", - заявили в КГГА.

По данным источников "Страны" в ГСЧС, 4 мая на территориях Волынской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Ровенской, Полтавской, Черкасской, Запорожской и Черниговской областей подтопленными остаются 614 дворов и 90 домов. Также усложнено автомобильное сообщение к 26 населенным пунктам, в связи с чем движение осуществляется в объезд.

"Страна" разбиралась в отдельном материале, почему заливает Украину и насколько серьезными будут последствия. Причин "большой воды" несколько. Главные из них - природные. Еще с зимы на Днепровском каскаде наблюдалось необычное половодье. Тогда это помогло нарастить генерацию на ГЭС, и перекрыть дефицит электроэнергии, который возник после ударов россиян по украинской энергосистеме. Но сейчас ситуацию заметно усугубили рекордные осадки — Украину заливает дождями. Также как и соседнюю Беларусь, где наводнение началось еще раньше.