В Украине - рекордное половодье.

Страну в буквальном смысле заливает. По сообщению Укргидрометцентра, в столице и трех районах Киевской области (Вышгородском. Броварском, Бориспольском) ожидается затопление территорий в пойме Днепра. Под водой оказалась часть столичного парка Наталка на Оболони. Там, где раньше были пешеходные дорожки, сейчас плавают утки, а деревья на набережной стоят в воде.

Пик наводнений ожидается 22 апреля, возможна эвакуация населения.

Из-за наводнения отсутствует транспортное сообщение с некоторыми населенными пунктами Черниговской области.

На Житомирщине - разрушены дамбы, размыты переправы, во многих селах подтоплены жилые дома. Местная речка Ирша пробила себе новое русло, из-за чего практически полностью затопило карьер. А из-за разрушенной переправы жители сел Радча и Новая Радна могут попасть в Коростень только по одной дороге - через Овруч.

В Малине, чтобы попасть из одной части города в другую, нужно делать крюк в 30 километров через соседние села. На восстановление переправы с резервного фонда уже выделили четыре миллиона гривен.

В Кировоградской области подтоплена часть Светловодского района, уровень воды в Кременчунгском водохранилище измеряют каждые два часа.

Масштабные затопления также в Черкасской, Ривненской, Волынской областях.

Причин "большой воды" несколько.

Главные из них - природные. Еще с зимы на Днепровском каскаде наблюдалось необычное половодье. Тогда это помогло нарастить генерацию на ГЭС, и перекрыть дефицит электроэнергии, который возник после ударов россиян по украинской энергосистеме. Но сейчас ситуацию заметно усугубили рекордные осадки — Украину заливает дождями. Также как и соседнюю Беларусь, где наводнение началось еще раньше.

"Большая вода" грозит немалыми убытками. На ликвидацию последствий наводнения понадобятся сотни миллионов. Кроме того, под угрозой будущий урожай. По данным ГСЧС, залило больше 9 тысяч гектар сельскохозяйственных угодий. И это не считая ушедших под воду огородов. В затопленных районах овощей и ягод соберут меньше, а цены на них могут вырасти, - прогнозируют эксперты.

Разбирались, почему Украину заливает, и какие будут последствия.

"Маленькая Венеция" на Черкащине и "оранжевый" уровень опасности в Киеве

Украину заливает водой. В нескольких регионах страны - Волынской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Ривненской Полтавской областях - рекордное за последнее десятилетие весеннее половодье. Разлились Днепр, Десна, Припять, Западный Буг. Вода может подниматься до мая.

Село Крещатик возле Чернигова превратилось в маленькую Венецию. Люди передвигаются по улицам на лодках, а домашнюю живность пришлось эвакуировать. В Иванкове размыло дамбу, в Малине пришлось разобрать переправу, чтобы ее не размыло водой, и теперь, чтобы добраться из одной части города в другую приходится делать крюк в 30 километров через соседние села.

В Киеве под воду ушла часть парка "Наталка" на Оболони. Там, где еще недавно по набережной прогуливались пешеходы, сейчас плавают дикие утки. Подтоплены также Гидропарк, парк "Муромец", Труханов остров, Корчеватое, дачи на Осокорках.

По сообщению Киевской городской администрации, в столице - второй, "оранжевый" уровень гидрологической опасности.

19 апреля в Киеве проведут учения по отработке аварийно-спасательных работ во время паводка.

Уровень воды в Днепре, по состоянию на 18 апреля немного уменьшился (вода спала на 7 сантиметров), но все равно остается высоким - 600 сантиметров. При этом критический уровень — свыше 800 сантиметров.

Но небольшие снижение уровня воды может оказаться временным.

В КГГА предупредили, что пик половодья - еще впереди. Он ожидается на 22 апреля. Возможно дальнейшее подтопление Труханова острова, Гидропарка, дач на Воскресенских и Русановских садах, Осокорках, Позняках и Вишенках, - заявили в КГГА. При этом, как сообщают столичные власти, ожидаемый максимальный уровень половодья в Днепре не несет угрозы жилым массивам и промышленным объектам Киева.

В Киевской области максимальный приток воды в Днепре прогнозируют на вторую половину апреля, из-за чего в регионе продолжатся масштабные подтопления, — сообщили в Киевской областной военной администрации. Власти отрабатывают алгоритм действий на случай поднятия воды до критических отметок. В него входят, в частности, формирование запасов ГСМ, строительных и сыпучих материалов, контроль качества питьевой воды. Не исключается эвакуация населения. В селе Погребы Броварского района, которое сильно затопило из-за разлива Десны, многим людям уже пришлось покинуть свои дома.

В целом, по данным ГСЧС, в зоне подтоплений — порядка 1500 домохозяйств. Больше всего — в Черниговской и Кировоградской областях (474 и 323 соответственно), на Киевщине — 210, Полтавщине — 330 и т.д. По 30 населенным пунктам Черниговской и Киевской областей нарушено транспортное сообщение, а в Днепропетровской, Волынской, Ровненской, Черкасской, Полтавской областях залило больше 9 тысяч гектар сельскохозяйственных угодий.

При этом, как отметили в ГСЧС, к 17 апреля зафиксировано снижение темпов повышения уровня воды в реках на севере страны.

При этом вода все еще продолжает прибывать.

Дожди, война, добыча янтаря

Как сообщили в "Укргидроэнерго", в этом году уровень воды почти на метр превышает прошлогодние показатели. Паводок начался еще зимой. И тогда это позволило активизировать генерацию на ГЭС, что стало для страны спасением от блэкаутов.

Затем на смену зимнему паводку пришло весеннее половодье.

"Подобное явление происходит раз в десять лет. Большая вода была также весной 2013 года", — отмечают в "Укргидроэнерго".

Гидроэнергетики проводят сбросы воды через ГЭС на Днепре и Днестре, но в целом половодье позволяет и дальше обеспечивать активную генерацию. То есть, опасения экспертов, что весной вода "закончится", и это негативно скажется на работе ГЭС, не оправдались.

Причин нынешнего половодья несколько.

Первая — природная. Эксперты "Укргидроэнерго" говорят о повышении уровня подземных вод и рекордных осадках. Совпадение этих двух факторов и принесло в Украину "большую воду".

В своем отчете Государственное агентство водных ресурсов дает такой расклад по ситуации с половодьем.

Дождевая погода в Карпатах и таяние снега спровоцировали формирование нескольких волн паводка на Днестре и его притоках, речках Закарпатья (в бассейне реки Тиса), Прута и Западного Буга, начиная со второй половины марта и до апреля. Сейчас на этих реках наблюдается спад воды.

По Днепровскому каскаду - уровень его заполнения приближается - порядка 96%, что позволит обеспечить производство электроэнергии на ГЭС и "поддержание водности", когда начнется спад уровня воды в реках.

"Уровни воды на Каховском водохранилище (находится на захваченной россиянами территории - Ред.) невозможно регулировать, но за счет водополья и сбросов воды с расположенных выше (по Днепровскому каскаду - Ред.) водохранилищ удалось повысить уровень воды выше критического (напомним, ранее россияне активно сливали воду на Каховском водохранилище - Ред.).

Как сообщают в Госагентстве водных ресурсов, 17-19 апреля на Верхнем Днепре сформируется максимальный уровень весеннего водополья, и возможно начальное затопление жилых домов, в частности, возле Чернигова, что соответствует третьему, красному уровню опасности. На Десне в пределах Черниговской области продолжает прибывать вода на 2-15 сантиметров в сутки, а это означает, что будет и дальше затапливать населенные пункты и размывать дороги.

Вторая причина - война. Некоторые экологи выдвинули версию, что из-за боевых действий идет выброс в воздух химических веществ и сажи. И это, якобы, усугубляет тенденцию глобального потепления и климатических изменений, которые в Украине наблюдались и ранее. Впрочем, по этому вопросу однозначного мнения нет. В Общественной организации "Экосенс" отметили, что "военные выбросы", безусловно, есть.

"Но их влияние на тенденции глобального потепления незначительно. Все же большее влияние на половодье оказали природные явления, в первую очередь, большое количество осадков", - пояснили "Стране" в Экосенсе.

Третья причина - "рукотворная".

Гидролог, экс-заместитель министра по защите окружающей среды Михаил Хорев говорит, что в последние годы из-за сравнительно теплых зим и небольшого количества осадков Украина практически забыла, что такое "большая вода". Из-за этого все "расслабились" и под застройку пошли прибрежные зоны даже в пределах "красных линий". А аграрии активно пускали в обороны заплавные земли.

Все это сейчас накрывает водой в первую очередь.

Эксперты также говорят, что есть вопросы к техническому состоянию многих гидротехнических объектов.

"В бассейне Северского Донца 4 апреля произошло ЧП - большое количество осадков спровоцировало стремительный подъем воды и повреждение гидротехнического сооружения на речке бычок в селе Городещино Краматорской территориальной общины Донецкой области. Это водохранилище имеет объем при нормальном уровне 2,35 млн кубических метро, площадь - 75 гектар. Произошел нерегулируемый сброс воды, было затоплено 260 домовладений. По данным инвентаризации водных объектов 2021 года, гидротехническое сооружение было в неудовлетворительном состоянии. Таким образом, сочетание значительного количества осадкой и плохое состояние гидротехнического сооружения привели к беде", — заявили в Государственном агентстве водных ресурсов.

Глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко говорит, что есть нарушения гидротехнологического режима по реке Днепр, из-за чего по центру русла уже появились острова, которые задерживают отток воды.

"Киевское водохранилище начало сбрасывать воду, а ниже Днепр не готов ее принять. Гидронамывв и намыв песка нарушают русло, появляются острова прямо по его центру, что задерживает течение", - отметила Тимочко в эфире телемарафона.

Такая ситуация, по ее словам, на многих реках. К примеру, реагируя на петицию жителей Корсунь-Шевченкового по поводу состояния реки Роси, профильное министерство начало проверку и выявило десятки незаконных водопользователей и гидротехнических сооружений, несанкционированно отведенные "рукава" и озера. Есть вопросы также по мини- ГЭС, которые буквально остановили течение Роси на отдельных участках.

Половодью способствует также уничтожение торфяников (торф как губка впитывает "лишнюю" воду), и неконтролируемая добыча янтаря. А в больших городах, в частности, в Киеве справляться с "большой водой" не позволяют забитые ливневки и канализации.

Убытки и удар по урожаю

Экологи говорят, что никакой катастрофы для экологии из-за рекордного половодья не будет. Более опасен обратный процесс - "уход" воды из рек и засухи.

Вместе с тем, "большая вода" — это еще и большие деньги на ликвидацию последствий затоплений. Точной суммы - во сколько Украине обойдется нынешний рекордный паводок, нет. Но в любом случае это, как минимум, сотни миллионов. К примеру, ранее, когда паводки накрывали отдельные регионы, ущерб оценивался в 50-150 млн гривен по одной области. Скажем, в 2020 году, во время паводка в Закарпатской области, был нанесен ущерб на 125 млн гривен. Хотя масштабы того стихийного бедствия не идут ни в какое сравнение с нынешними. Было подтоплено 136 домохозяйств в 12 населенных пунктах, разрушено несколько мостов и порядка 6 километров дорог.

"Паводок пока не закончился, о размере ущерба рано говорить. Но в любом случае он будет немалым. Хотя цифры не сопоставимы с тем ущербом, который наносит война. И поэтому для нас сейчас убытки от "большой воды" все равно - не на первом плане. Хотя, понятно, что придется выделять и бюджета средства на ликвидацию последствий. С другой стороны, есть и плюсы. В частности, "разгон" водной генерации, что позволяет Украине наращивать экспорт электроэнергии", - говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Отдельный вопрос - как "большая вода" скажется на агросекторе. По данным ГСНС, на данный момент подтоплено порядка 9 тысяч гектар сельхозземель. Это небольшой процент в общем массиве, поэтому особого ущерба для будущего урожая быть не должно, — говорит Пендзин.

Другая ситуация в "огородном" сегменте. Ушедшие под воду грядки больше пригодны сейчас для выращивания риса, чем овощей, - шутят эксперты. Под угрозой может оказаться урожай ранних овощей и ягод (к примеру, клубники) в наиболее пострадавших регионах. Если бы речь шла о мирном времени, когда поставки овощей обеспечивали южные области, в частности, Херсонщина, дефицита продукции из-за наводнений никто бы и не заметил.

Но сейчас ситуация другая - по производству овощей и так большой спад, поэтому "огородный" сегмент играет большую роль в обеспечении местных рынков. А из-за нехватки продукции возможен дополнительный рост цен, как минимум, на 10-15%, - считают эксперты.