Из-за повышения уровня воды в реках по Украине оказались подтоплены более 1,5 тысяч домохозяйств. Больше всего - в Черниговской области (474 домохозяйства).

Об этом сообщает ГСЧС.

Также сильно пострадала Кировоградская, Днепропетровская, Киевская, Черкасская и Полтавская области.

Подтоплены 9 тыс. 138 га сельскохозяйственных угодий, нарушено транспортное сообщение в 30 населенных пунктах.

За сутки эвакуированы 228 человек, а всего с начала работ – 1799 человек.

Пик паводков ожидается на 22 апреля.

Тем не менее, в военной администрации Киева заверяют, что половодье не несет угрозы промышленным объектам и жилым массивам столицы.

"Возможно дальнейшее подтопление мест отдыха на острове Труханов, Гидропарк, парк Муромец; частичные подтопления садово-дачной застройки Воскресенских Садов, Русановских Садов, Осокорков, Позняков, Вишенок", - сообщает администрация.

Как писала "Страна", наводнения этой весны стали самыми большими за десятилетия. Спасатели показали видео затопленных поселков под Черниговом.

Ранее появилось видео затопленного парка развлечений на Трухановом острове в Киеве, где киевляне передвигаются на плотах.