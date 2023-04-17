На Трухановом острове в Киеве затопило парк "Муромец". Предприниматели на джипах, где возможно проехать автомобилем, пытаются вывезти уцелевшие вещи.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Затоплены теннисные корты, футбольные площадки, зоны для шашлыков. Местами уровень воды достигает одного метра.

Под водой также оказались площадки для паркинга автомобилей. Некоторые киевляне на таких парковках устроили целое развлечения катаясь здесь на автомобилях. А кто-то даже ловит рыбу.

Как писала "Страна", в ближайшие сутки могут быть затоплены новые населенные пункты. В Киеве готовятся эвакуировать людей.

Как сообщалось, в Украине фиксируют самые большие наводнения за последние десятилетия. Спасатели показали видео затопленных поселков под Черниговом.

Также в сети появилось видео затопленного парка развлечений на Трухановом острове в Киеве, где киевляне передвигаются на плотах.

Война в Украине продолжается уже 418-й день. Мы следим за новостями 17 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 417-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут, на Лиманском и Авдеевском направлениях. Россияне обстреливали Сумскую и Черниговскую область, Снегиревку в Николаевской области, Камышеваху - в Запорожской. Также вчера прошел крупный обмен пленными. Украина вернула домой 130 бойцов.

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