В Украине в ближайшие сутки может затопить еще несколько населенных пунктов, сообщает ГСЧС. Под угрозой находится и столица, добавили в КМДА.

Во вторник ожидается продолжение затопления заплавных территорий и частичное затопление прирусловых участков в ряде населенных пунктов на Кременчугском, Каменском и Днепровском водохранилищах.

Также возможно начальное затопление заплавных участков вдоль Каховского водохранилища в ряде населенных пунктов Запорожской области.

КМДА повторяет прогноз синоптиков, что в Киеве пик весеннего половодья ориентировочно ожидают 22 апреля.

В этом году уровень воды уже на 0,5-1 метра превышает прошлогодний. Сейчас уровень воды в Днепре составляет 9 359 см (критический уровень – 9 415 см) по Балтийской системе высот.

"До критического уровня воды остается еще 50-60 см. Мы понимаем, что вода может достичь этого уровня, поэтому проводим дополнительные тренировки сил гражданской защиты, спасателей и всех служб, которые могут быть задействованы в оказании помощи жителям", - рассказал директор Департамента муниципальной безопасности Роман Ткачук.

Главная причина подтоплений – весеннее половодье, регулярные осадки, а также нарушение работы Каховской ГЭС, которая оказалась под контролем россиян.

Как сообщалось, в Украине фиксируют самые большие наводнения за последние десятилетия. Спасатели показали видео затопленных поселков под Черниговом.

В сети появилось видео затопленного парка развлечений на Трухановом острове в Киеве, где киевляне передвигаются на плотах.