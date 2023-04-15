В результате подтопления практически полностью под водой оказался пляж на Оболонской набережной в Киеве.

Фото покрытого водой места отдыха и прогулок киевлян сделал корреспондент "Страны".

На снимках видно, что вода подобралась почти впритык к спуску на пляж и разлилась между строениями, деревьями и навесами на пляже.

Утром мы сообщали, что в Киеве из-за подъема уровня воды в Днепре затопило остров Оболонский, где власти столицы в этом году собирались построить большой подземный паркинг на 720 мест.

А днем мэр Виталий Кличко сообщил, что уровень подтоплений в Киеве повышается, власти готовятся эвакуировать население из некоторых районов, прилегающих к Днепру. Власти попросили жителей этих территорий и проживающих рядом с водоемами, учесть прогнозы синоптиков и подготовиться к возможным подтоплениям: перенести самые ценные вещи на верхние этажи частных зданий, выключить электричество, газ, бытовые приборы.

От подтоплений страдает и Киевская область. В пятницу, 14 апреля, в селе Погребы Броварского района Киевской области произошло наводнение. Вода добралась до домов местных жителей.