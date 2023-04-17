Пик паводков в Киеве еще впереди. Метеорологи прогнозируют его на 22 апреля
Метеорологи прогнозируют пик паводков в Киеве на текущей неделе, а именно на субботу, 22 апреля.
Об этом сообщил директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук.
В этом году уровень воды в столице поднялся на полметра-метр выше прошлогодних показателей.
"Сегодня по городу Киеву у нас нет аварийных подтоплений. Есть подтопление пойменных территорий. Эти территории почти каждый год подтапливаются при весенних наводнениях. Согласно информации Укргидрометцентра, пик весеннего наводнения мы будем ожидать где-то 22 апреля. Также наводнение этого года увеличивается на 0,5-1 метр по сравнению с прошлыми годами. Сейчас являются подтопленными острова в парке Муромец, Гидропарк, Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков", - сообщил Ткачук.
Напомним, мэр Виталий Кличко сообщил, что уровень подтоплений в Киеве повышается, власти готовятся эвакуировать население из некоторых районов, прилегающих к Днепру.
На прошлой неделе в селе Погребы Броварского района Киевской области произошло наводнение. Вода добралась до домов местных жителей.
Кроме того, после подъема вод Днепра в Киеве затопило Русановскую набережную.
Также из-за подъема уровня воды в Днепре затопило остров Оболонский, где власти столицы в этом году собирались построить большой подземный паркинг на 720 мест.
Между тем, вчера появилось видео затопленного парка экстремальных развлечений на Трухановом острове. Вода разлилась на десятки метров.
Кроме того, в Черниговской области зафиксировано самое большое за десять лет наводнение.
А сегодня Киевводоканал сообщил, что в столице может пожелтеть вода из крана из-за роста уровня воды в Днепре.