В нескольких областях Украины - Волынской, Киевской, Ровенской, Черкасской и Черниговской - происходят масштабные подтопления из-за повышенного уровня воды в реках Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Около 10 500 гектаров сельскохозяйственных угодий уже оказались затопленными в Волынской, Ровенской и Черкасской областях.

В результате нарушено транспортное сообщение в 30 населенных пунктах, из которых 29 находятся в Черниговской области и один - в Киевской области.

Спасатели продолжают откачивать воду из затопленных домов и уже успели помочь в этом 74 домохозяйствам.

Пресс-служба ГосЧС прогнозирует дальнейший рост уровня воды до 17 апреля.

Вчера спасатели сообщали, что в Броварском районе под Киевом из-за повышения уровня реки в Десне подтопило село Погребы, что находится за Троещиной. Пострадали 10 приусадебных участков, спасатели эвакуировали семью из двоих взрослых, двоих детей и пса, которые оказались заблокированы в доме.

Ранее мы писали, что в Киеве в результате подъема воды в Днепре затопило набережную на Почтовой площади. Набережная, где любили сидеть рыбаки и прогуливаться киевляне, сейчас фактически вся в воде.

Кроме того, появилось и видео затопления Русановской набережной из-за подъема вод Днепра.

А в Вышгородском районе Киевской области в Иванкове под воду ушла временная переправа. Из-за осадков размыло дамбу местного пруда, водой затопило улицы населенного пункта.