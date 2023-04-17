Водопроводная вода в столице может пожелтеть из-за роста уровня воды в Днепре.

Об этом сообщает Киевводоканал.

При этом на качестве воды это не сказывается, говорится в сообщении.

"Этот показатель влияет на качество воды только зрительно и не свидетельствует о ее опасности. Наши специалисты ежедневно отбирают пробы на всех этапах водоподготовки, контролируют физико-химические и микробиологические показатели и гарантируют, что водопроводная вода в столице остается безопасной. Пока качество воды остается в пределах нормы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Киеве из-за подъема уровня воды в Днепре затопило остров Оболонский, где власти столицы в этом году собирались построить большой подземный паркинг на 720 мест.

А перед этим мэр Виталий Кличко сообщил, что уровень подтоплений в Киеве повышается, власти готовятся эвакуировать население из некоторых районов, прилегающих к Днепру.

От подтоплений страдает и Киевская область. В пятницу, 14 апреля, в селе Погребы Броварского района Киевской области произошло наводнение. Вода добралась до домов местных жителей.

Кроме того, после подъема вод Днепра в Киеве затопило Русановскую набережную.

Между тем, вчера появилось видео затопленного парка экстремальных развлечений на Трухановом острове.