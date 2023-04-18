В Хмельницкой области осуществят экологический попуск воды, чтобы предотвратить подтопление населенных пунктов, прилегающих к Днестровскому водохранилищу.

Об этом сообщает Хмельницкая обладминистрация.

От этого пропуска воды зависит наполнение природных нерестилищ Нижнего Днестра и Днестровского лимана и эффективный нерест водных биоресурсов, добавили в ОВА.

Напомним, из-за обильных осадков на прошлой неделе в Днепре повысился уровень воды.

Как сообщалось, в селе Погребы Киевской области произошло наводнение. Многие дома оказались под водой, а автомобили, которые стояли на улицах, были затоплены и повреждены. Многие жители были вынуждены покинуть свои дома.

Кроме того, после подъема вод Днепра в Киеве затопило Русановскую набережную, остров Оболонский и парк экстремальных развлечений на Трухановом острове. На видео можно заметить, что по нему можно передвигаться только на плотах. Вода разлилась на десятки метров.

При этом метеорологи прогнозируют пик паводков в Киеве на текущей неделе, а именно на субботу, 22 апреля.