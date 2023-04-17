Село Погребы в пригороде Киева ушло под воду. Населенный пункт затопило из-за повышения уровня воды в реке Десна.

"Страна" публикует фоторепортаж затопленного населенного пункта с высоты птичьего полета.

На кадрах видны разрушительные последствия весеннего паводка, который стал одним из самых масштабных за десятилетие. В результате наводнения многие дома оказались под водой, а автомобили, которые стояли на улицах, были затоплены и повреждены.

Многие жители были вынуждены покинуть свои дома.

Ранее "Страна" публиковала фоторепортаж из затопленного киевского парка "Муромец", где автомобили плавают на парковке, а бизнес спасает имущество.

Как писала "Страна", в ближайшие сутки могут быть затоплены новые населенные пункты. В Киеве готовятся эвакуировать людей.

Ранее спасатели показали видео затопленных поселков под Черниговом. Также в сети появилось видео затопленного парка развлечений на Трухановом острове в Киеве, где киевляне передвигаются на плотах.

Метеорологи прогнозируют пик паводков в Киеве на текущей неделе, а именно на субботу, 22 апреля.