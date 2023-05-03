По состоянию на 3 мая 2023 года уровень воды в Киеве незначительно увеличился. По сравнению с предыдущим днем, он поднялся на 3 см.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

В столице уровень Днепра возле моста "Метро" составляет 9 300 см.

На данный момент аварийные подтопления по городу Киев не зафиксированы.

Уровень опасности гидрологических явлений остается желтым, при этом удерживается затопление поймы слоем около 50 см.

Остаются подтопленными пойменные территории - острова в парке "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков. Промышленные объекты и жилые массивные города вне угрозы подтопления. Мониторинг нынешнего половодья продолжается", - сообщил Попко.

Напомним, последний раз уровень воды в Днепре падал 24 апреля сразу на 20 см за сутки. Это было наибольшее падение уровня воды с начала половодья.

Сегодня, 3 мая, синоптики обещают в Киеве переменную облачность без осадков, воздух прогреется до 20. А вот в остальных регионах возможны кратковременные дожди.