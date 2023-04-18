Украина продолжает бороться с последствиями подтоплений. В ГСЧС сообщили данные о ситуации с паводком.

Остаются подтопленными 330 домов в 5 областях (Днепропетровская – 170, Кировоградская – 87, Черкасская – 42, Черновицкая – 29 и Полтавская – 2) и 1 тыс. 642 дворов хозяйств в 6 областях (Черниговская – 488, 3 Киевская – 210, Черкасская – 181 и Полтавская – 107).

В Днепропетровской, Волынской, Ровненской, Черкасской и Полтавской области подтоплено 21 тыс. 108 га сельскохозяйственных угодий. Нарушено транспортное сообщение в 30 населенных пунктах: Черниговская область – 29 и Киевская – 1.

Напомним, что пик паводков в Киеве прогнозируют на 22 апреля.

Как сообщалось, в Хмельницкой области проведут контролированный спуск воды из водохранилища, чтобы избежать затопления.

Также мы писали, что в Черниговской области зафиксировали самые большие наводнения за последние десятилетия. Спасатели показали видео затопленных поселков под облцентром.

Сегодня в пабликах появилось видео, на котором видно, как в районе Галерного залива в Голосеевском районе затопило детскую площадку.

При этом по данным Укргидрометцентра, катастрофического и масштабного затопления в Киеве не будет, поскольку вода начала отступать.