В Киеве затопило детскую площадку в районе Галерного залива в Голосеевском районе.

Соответствующее видео публикует столичный телеграм-канал.

Судя по видео, лавочки и детские горки теперь затоплены на 10-30 сантиметров.

Как сообщалось, из-за обильных осадков на прошлой неделе в Днепре повысился уровень воды. В результате оказались затоплены некоторые прибрежные районы.

Также после подъема вод Днепра в Киеве затопило Русановскую набережную, остров Оболонский и парк экстремальных развлечений на Трухановом острове. На видео можно заметить, что по нему можно передвигаться только на плотах. Вода разлилась на десятки метров.

При этом метеорологи говорят, что пик паводков в Киеве еще впереди. Его прогнозируют на эту субботу.

Также сегодня сообщалось, что в Хмельницкой области проведут контролированный спуск воды из водохранилища, чтобы избежать затопления.

Между тем, страдает от затоплений и Черниговская область. Там зафиксировано самое большое за десять лет наводнение. Ряд городов и поселков затопило из-за повышения уровня воды в реках. Пострадавшим подвезли 24 тонны питьевой воды, продукты.