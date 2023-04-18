Вода из Киева утром во вторник, 18 апреля, начала постепенно отступать, поэтому масштабное затопление столицы, о чем сообщалось накануне, не прогнозируется.

Об этом заявил на брифинге начальник отдела гидрологических прогнозов Укргидрометцентра ГСЧС Илья Перевозчиков.

"На утро 18 апреля мы фиксируем стабилизацию ситуации, даже снижение уровня воды. Те затопления, которые фиксируются сейчас - максимальный уровень, который может быть. Катастрофического и масштабного затопления не будет", - сказал Илья Перевозчиков.

Отметим, власти столицы со ссылкой на синоптиков прогнозируют пик паводка в Киеве на 22 апреля. Перевозчиков подтверждает, что пик половодья будет с 18 по 28 апреля, однако говорит, что точную дату спрогнозировать нельзя.

Как сообщалось, в Хмельницкой области проведут контролированный спуск воды из водохранилища, чтобы избежать затопления.

Также мы писали, что в Черниговской области зафиксировали самые большие наводнения за последние десятилетия. Спасатели показали видео затопленных поселков под облцентром.

Между тем сегодня в пабликах появилось видео, на котором видно, как в районе Галерного залива в Голосеевском районе затопило детскую площадку.