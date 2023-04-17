Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник рассказал о пользе наводнений в дикой природе.

Объяснение появилось в Фейсбуке организации.



"Наводнения, большие разливы воды, затопленные луга и поля – эти явления люди часто воспринимают через призму материального ущерба как вред. Однако для природы обильные весенние воды – большое благо. Особенно на фоне последних маловодных и сухих лет. Для Полесья талая и дождевая вода важна еще и потому, что наполняет многочисленные местные болота и болотца – источник и основу существования многих биоценозов", - сказано в посте.

Между тем на Трухановом острове в Киеве затопило парк "Муромец". Предприниматели на джипах, где возможно проехать автомобилем, пытаются вывезти уцелевшие вещи.

Как мы писали, село Погребы в пригороде Киева ушло под воду. Населенный пункт затопило из-за повышения уровня воды в реке Десна. Паводок стал одним из самых масштабных за десятилетие.