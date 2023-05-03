В среду, 3 мая, в Украине преимущественно переменная облачность без осадков. Но местами возможны кратковременные дожди.

Об этом говорит прогноз Укргидрометцентра.

Днем в западных областях и в Житомирской областях облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. На остальной территории переменная облачность, без осадков.

Ветер преимущественно южный (в западных областях с переходом северо-западный), 5-10 м/с.

Температура днем +16...+21. В большинстве западных областей днем +12...+17. На высокогорье Карпат днем +8...+13.

В Киеве сегодня днем воздух прогреется до 20. Переменная облачность без осадков.

Карта погоды от Укргидрометцентра на 3 мая 2023 года

Синоптик Наталья Диденко пишет, что сегодня возможны кратковременные дожди в западных областях. На остальной территории 3 мая в большинстве областей сохранится сухая погода.

Температура воздуха в Украине в течение дня среды будет достигать +14...+22, в западных областях начнется ее понижение, местами до +12...+15.

В Киеве в среду будет до +20, однако увеличится облачность, хотя и без осадков.

В ночь на 7 мая (на воскресенье) на севере Украины, включая Киевщину, есть вероятность заморозков.



Напомним, что уровень паводка в Киеве остается на высоком уровне.

Также мы писали, что апрель в Киеве в этом году был одним из самых холодных и дождливых за последние 130 лет.