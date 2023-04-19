В Киеве начинают спецучения на случай аварийных подтоплений из-за повышения уровня воды в Днепре
Уровень воды в Киеве за сутки упал на семь сантиметров, и "пока паводок несколько дней подряд идет на убыль".
Об этом сообщает городская военная администрация.
Но по-прежнему затоплены парк "Муромец", Гидропарк, Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, а также частные участки в районе Осокорков. Пик паводка ожидается 22 апреля, как и сообщалось ранее.
До критического уровня воды в Днепре, когда начнутся аварийные подтопления в Киеве, остается еще 72 сантиметра. По всем прогнозам – нынешнее половодье не достигнет этой отметки. Тем не менее, в Киеве начинают специальные учения на тот случай, если это произойдет.
Напомним, на сегодня синоптики объявили красный уровень опасности в четырех областях и предупредили о повышении уровня воды в реках.
Также сообщалось, что паводок подтопил дома в пяти областях, в 30 населенных пунктах проблемы с транспортным сообщением.
Синоптики прогнозировали пик паводков на 22 апреля. При этом позже Укргидрометцентр заявил, что катастрофического и масштабного затопления в столице не будет, поскольку вода начала отступать.
Между тем на затопленном берегу Днепра киевляне ловят рыбу и проводят автошоу.
В отдельном материале мы разбирались, почему заливает Украину и насколько серьезными будут последствия.