Уровень воды в Киеве за сутки упал на семь сантиметров, и "пока паводок несколько дней подряд идет на убыль".

Об этом сообщает городская военная администрация.

Но по-прежнему затоплены парк "Муромец", Гидропарк, Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, а также частные участки в районе Осокорков. Пик паводка ожидается 22 апреля, как и сообщалось ранее.

До критического уровня воды в Днепре, когда начнутся аварийные подтопления в Киеве, остается еще 72 сантиметра. По всем прогнозам – нынешнее половодье не достигнет этой отметки. Тем не менее, в Киеве начинают специальные учения на тот случай, если это произойдет.

Напомним, на сегодня синоптики объявили красный уровень опасности в четырех областях и предупредили о повышении уровня воды в реках.

Также сообщалось, что паводок подтопил дома в пяти областях, в 30 населенных пунктах проблемы с транспортным сообщением.

Синоптики прогнозировали пик паводков на 22 апреля. При этом позже Укргидрометцентр заявил, что катастрофического и масштабного затопления в столице не будет, поскольку вода начала отступать.

Между тем на затопленном берегу Днепра киевляне ловят рыбу и проводят автошоу.

В отдельном материале мы разбирались, почему заливает Украину и насколько серьезными будут последствия.