Укргидрометцентр предупредил о росте уровня воды в реках ряде регионов. В Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской объявлен красный уровень опасности. В Запорожской, а также Черниговской - оранжевый.

Об этом синоптики сообщили в Фейсбуке.

На Верхнем Днепре в Украине формируется максимальный уровень весеннего половодья, поэтому в ряде приречных сел в Черниговском районе Черниговской области объявлен III уровень опасности.

Затопление пойменных территорий и частичное затопление прирусловых территорий в результате пропуска весеннего половодья ожидается в приречных населенных пунктах на Кременчугском, Каменском, Днепровском водохранилищах (также III уровень опасности).

Кроме того, возможно начальное затопление пойменных участков вдоль Каховского водохранилища в ряде приречных населенных пунктов в Запорожской области (II уровень опасности).

Кроме того, сегодня на участке Десны в Черниговской области продолжится рост уровня воды на 2-15 см в сутки. Возможны затопления поймы, территорий ряда сел.

Существует опасность и начального затопления приусадебных участков и отдельных домов в Корюковском районе Черниговской области (II уровень опасности). В самом Чернигове под угрозой затопления пляж "Золотой берег", дачи.

Напомним, вчера сообщалось, что паводок подтопил дома в пяти областях, в 30 населенных пунктах проблемы с транспортным сообщением.

Также мы писали, что пик паводков в Киеве прогнозировали на 22 апреля. При этом позже Укргидрометцентр заявил, что катастрофического и масштабного затопления в столице не будет, поскольку вода начала отступать.